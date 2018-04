RMC SPORT - Julio Sergio: "Schick fortissimo ma meglio la mia Roma"

© foto di Alberto Fornasari

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'ex portiere brasiliano Julio Sergio si è soffermato sulle differenze tra la Roma nel periodo in cui giocava lui (2006-2011, ndr) e quella attuale. Queste le sue parole a riguardo: "Forse nella Roma in cui giocavo io c’era più qualità. In questa squadra ci sono 3-4 fuoriclasse, come Alisson, Dzeko, Manolas e Nainggolan ma ha bisogno di altri campioni. Noi avevamo tanti buoni giocatori, anche in panchina. La Roma oggi punta più sui giovani, come Schick che diventerà fortissimo. Di Francesco sta facendo bene, non scordiamoci che è il primo anno senza Totti, ci sono vari elementi che hanno inciso sulla stagione".