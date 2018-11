RMC SPORT - La Russa: "Higuain? Peggio di tutte le Cassanate"

© foto di Federico Gaetano

Il vice presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Cosa è successo all’Inter?

Sembra destino contro l’Atalanta. Io non sono andato a Bergamo proprio per scaramanzia, ci è andato mio figlio – al quale avevo chiesto di non andare - e abbiamo perso. L’Inter non è ancora pronta, non tanto fisicamente, quanto psicologicamente in grande sfide senza che queste lascino un dispendio di energie. Spalletti ha fatto la formazione giusta ma non pensata per affrontare il dispendio fisico-mentale. I cambi anche non sono stati proprio azzeccati. Gasperini è sempre con il dente avvelenato anche se non so perché: in quell’Inter non era la persona giusta.

Riprenderebbe Gasperini?

Se fossimo senza allenatore forse sì. Lui ha bisogno di realtà di medio-alta classifica, non è ideale per una grande realtà.

La reazione di Higuain?

L’avesse fatta Cassano avremmo letto articoli per settimane. Quello che ha fatto Higuain è più grave di tutte le cassanate. Non ho capito di cosa si stava lamentando l’argentino: lui sta vivendo molto male il passaggio dalla prima alla settima in classifica.