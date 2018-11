RMC SPORT - Lanna: "Roma, Di Francesco deve dare continuità"

Marco Lanna, ex difensore, a RMC Sport Live Show ha parlato dei maggiori temi di giornata e in particolare sulla Roma. Ecco le sue parole.

Su Di Francesco

"Serve continuità. Ci sono allenatori che cambiano spesso l’11. Nella rosa devi avere 12-15 elementi ma dare spazio anche ad altri. Rivoluzionare la squadra ogni domenica diventa complesso per tutti. Un po’ di tempo per sperimentare l’ha avuto, ora deve dare una certa continuità".

Su Dzeko

"Gli attaccanti sono una razza particolare. Ci sono i momenti in cui fanno tanti gol e magari altri in cui non riescono ad essere al posto giusto al momento giusto. Dzeko è un giocatore dal valore indiscusso, riesce a lavorare per i compagni, ha qualità. Sta soffrendo in campionato la discontinuità della formazione, anche il giocare con partner diversi incide e può avere qualche problema. Alcuni meccanismi in certe cose devono essere oliati. Il turnover di Di Francesco può essere un problema anche per lui".

Sull’assenza di una proprietà in città

"L’assenza di Pallotta, nonostante sia Monchi e Baldissoni siano molto presenti, i giocatori ne possono risentire e questo non aiuta. Sono dell’idea che il proprietario che segue da vicino la squadra rende più facili i risultati, che arrivano di sicuro. Vedi il Milan che ha messo Leonardo e Maldini. Se i giocatori vedono delle falle nel sistema societario, se ne approfittano. Pallotta più vicino potrebbe aiutare la squadra ad andare meglio".