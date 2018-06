RMC SPORT - Lazzari: "Mercato? C'è il mio agente. Spal, sarà dura"

In esclusiva a RMC Sport, a margine del premio 'Carlino d'Oro, è intervenuto il giocatore della Spal, Manuel Lazzari:

"Questo è un grande premio, mi fa piacere essere qui. È un motivo di orgoglio che certifica la grande stagione della Spal, che ha ottenuto una salvezza meritata".

Come vivrai quest'estate in cui si parlerà di te in chiave mercato?

"Ora sono in vacanza, dovrà ricaricare le pile. Il mio agente si occupa del mio futuro, sono tranquillo. Gli interessamenti delle grandi squadre fanno piacere, comunque ho altri 3 anni di contratto con la Spal e mi trovo molto bene".

Su mister Semplici:

"Per me è stato importantissimo. Prima che arrivasse lui neanche giocavo, con Semplici la mia carriera è cambiata. Sono felice che ci sia lui. Per noi è un bene che rimanga, ha fatto una grande scelta nonostante le offerte: partiremo da un punto di partenza solido. Il prossimo anno per la Spal sarà molto più difficile, perchè in Serie A sono salite piazze importanti".

Sul suo ruolo in campo:

"Negli ultimi anni ho sempre fatto l'esterno a destra nel 3-5-2 ma ho anche fatto spesso il terzino. Con la difesa a quattro ho tanto spazio per spingere, mi piace come ruolo".