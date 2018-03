RMC SPORT - Leiva: "La Lazio può vincere le ultime 9 partite"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dell'evento 'La Lazio nelle scuole', il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva ha parlato ai cronisti presenti:

Che spiegazione ti sei dato di questo momento della Lazio non facile? Stanchezza, episodi arbitrali?

“Penso che sia un po’ di tutto questo, quando i risultati non arrivano è normale che si debba analizzare tutto e cercare di migliorare. La sosta è arrivata in un buon momento e sono sicuro che nell’ultima parte di stagione la Lazio sicuramente giocherà meglio. Speriamo che i risultati migliorino rispetto agli ultimi che sono arrivati".

Ci sono delle certezze da cui ripartire che vi danno fiducia per l’obiettivo Champions League?

“Abbiamo fiducia di poter fare bene queste 9 partite che rimangono. Le possiamo vincere tutte. Non è facile, ma siamo lì e abbiamo le nostre chance. Dobbiamo crederci, possiamo essere tra le prime quattro a fine stagione”

Ci pensi al Mondiale?

“Il Mondiale è sempre nella mia testa, ma so che non sarà facile. Abbiamo meno di tre mesi e ancora non ho avuto una chance. Devo lavorare e aspettare. Se avrò una possibilità sarò molto contento, altrimenti non potrò far altro che andare in vacanza e lo guarderò da casa”

Dall’alto della tua esperienza in campo internazionale, pensi che la Lazio possa puntare alla vittoria dell’Europa League?

“Penso che abbiamo dimostrato a Kiev di essere in grado di battere una squadra forte. Dobbiamo concentrarci sulle nove partite di campionato poi vedremo nei quarti di finale cosa succederà”.

La Lazio sta volando in Europa League, in campionato sta andando bene, ma l’Olimpico fa fatica a riempirsi. Ti sei dato una spiegazione?

“Veramente non ho una spiegazione per questo. Le ultime partite all’Olimpico la squadra non ha trovato risultato, ma l’ambiente è sempre stato molto bello”.