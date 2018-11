© foto di Federico Gaetano

Il direttore di TGcom24 e noto tifoso della Roma, Paolo Liguori, ha commentato duramente la situazione in casa giallorossa ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione pomeridiana 'Maracanà': "I dirigenti della Roma mi sembrano i Cavalieri dell'Apocalisse per quello che hanno fatto fino ad oggi. Davano a Dzeko dello scarsone ma a me Schick sembra davvero una mezza pippa. Ai tifosi giallorossi dico di stare sereni perché ieri poteva andare anche peggio. Pastore è già scomparso, non entra nel gioco pur duttile di Di Francesco. Questo club da due anni non crede più allo stadio ed è cambiato tutto, hanno provato a vendere Dzeko e altri gioielli. A questo punto non escludo che a gennaio possano fare un'altra grossa cessione. Kolarov potrà dirmi anche che non capisco di calcio, ma questo calcio a Roma si è spento quando Totti ha dato l'addio. Credo in Di Francesco, ho fiducia perché lo ritengo molto bravo".