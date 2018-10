RMC SPORT - Liverani: "Lecce, prossime 5 partite ci diranno il nostro valore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto durante 'Maracanà' nel pomeriggio di RMC Sport per parlare della sua squadra, impegnata nel campionato di Serie B.

Sul momento del Lecce

"E’ un momento positivo, difficile vince in casa di una delle favorite del campionato. Una vittoria più grande dei tre punti, per l’autostima dei ragazzi. Il Lecce ha dimostrato su tutti i campi di essere una squadra che se la gioca e ha un’identità, quella di proporre sempre calcio. Abbiamo tanti nuovi giocatori, c’è voglia da parte dei ragazzi di fare qualcosa d’importante. Ora vediamo dove arriveremo. Ora avremo 5 partite che ci diranno di più sul valore della rosa e su cosa potremo dire in campionato".

Sul lavoro con la squadra

"Sono entrato in società a settembre, in una squadra già formata e con certe caratteristiche. A fine stagioni ci siamo incontrati con il presidente per trovare gli interpreti giusti per il mio gioco, più costruito. Oggi abbiamo una struttura che ci permette di costruire sia dal basso che nella metà campo avversaria".

Su Palombi

"Ha sbagliato due gol clamorosi, con il Cittadella e con il Verona. E’ un ragazzo eccezionale, che vuole sempre migliorare e gioca per i compagni. Ha i movimenti, vede la porta, sta raccogliendo i lfrutto del suo impegno. E’ giovane, ha 22 anni. Credo posa fare molto bene".

Sulla Serie B

"Non voglio capire cosa succederà con i calendari. Ora penso solo alle partite, che sono tante. Per questo partire forte è importante, sennò è difficile recuperare".