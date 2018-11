RMC SPORT - Lucchesi: "La Lazio sarà la sorpresa per il quarto posto"

© foto di Federico Gaetano

L'ex dirigente di Roma e Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione "Maracanà":

Sulla Roma: "Un allenatore è bravo quando valorizza il patrimonio dei calciatori che ha. Corvino ha scelto bene Pioli, ha l'esperienza giusta per portare avanti il progetto viola. Molto bene anche Di Francesco".

Sulla lotta alla Champions: "La Lazio ha un potenziale importante che ancora non ha espresso, non so per quale motivo. Potrebbe essere la sorpresa per il posto in Champions".