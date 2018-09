RMC SPORT - Luis Alberto: "Vittoria importante. Adesso sto bene"

© foto di Federico Gaetano

Luis Alberto ha parlato in zona mista, anche a RMC Sport, dopo la vittoria della Lazio in Europa League: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene creando due o tre occasioni buone. Stasera hanno giocato quelli che si sono visti meno ed è giusto così in una stagione che sarà lunga e bella. Stasera abbiamo vinto e preso tre punti importanti, non guardiamo a cosa fanno le altre squadre. Cosa manca ancora alla Lazio? Dobbiamo sempre tener conto degli avversari e non siamo ancora al meglio della condizione. Preferisco aver iniziato peggio quest’anno per finire meglio dell’anno scorso. Ho avuto problemi di pubalgia e adesso devo ritrovare la forma migliore. Questo è un fastidio che non ti permette mai di giocare la meglio. Adesso però è il passato e sto lavorando per migliorare. Ora mi sento bene e spero che la Lazio possa arrivare in Champions League”.