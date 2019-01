© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il tecnico Gigi Maifredi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

La Juventus in Champions?

Non è la favorita in assoluto, ma tra le favorite grazie a Cristiano Ronaldo. Guardando le prestazioni della squadra il tifoso bianconero non può essere felice, la Juventus non ha ancora la personalità spiccata di chi è il favoritissimo per la Champions. Oltre al fattore Ronaldo, la Juventus deve anche trovare un buon gioco.

Le piace il nuovo ruolo di Dybala?

Il ruolo congeniale a Dybala è quello dietro le punte, ma così è stato imbastardito troppo: è diventato un centrocampista. Dybala è da sfruttare negli ultimi trenta metri, quando bisogna finalizzare il gioco. Se lo fai giocare a centrocampo l’argentino diventa solamente un buon giocatore.