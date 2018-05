RMC SPORT - Maldini: "Milan? Aspetto gli eventi, a volte bisogna ripartire"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Paolo Maldini ha parlato a margine della consegna del 'Premio Speciale Rosa Camuna' alla Festa della Lombardia: "Sono stato premiato due volte con l'Ambrogino d'oro, questo è un premio della regione e per me è un orgoglio. I problemi del Milan? Ci sono sempre alti e bassi, nella vita come nello sport. L'importante è aver presente come si è arrivati ai successi nel passato. A volte bisogna ripartire e cambiare le cose. Ora si sta facendo un po' di fatica, vedremo come andranno le cose. La mia idea sul Milan? Aspettiamo gli eventi e vedremo cosa succederà".