RMC SPORT - Manicone: "Inter-Juve una finale, il pareggio non serve"

© foto di Federico Gaetano

Ospite del 'Maracanà' di RMC Sport, l'ex giocatore dell'Inter - attualmente tecnico in seconda della Svizzera - Antonio Manicone, si è espresso sul big match di sabato tra i nerazzurri e la Juventus:

Che partita sarà a San Siro?

"Mai dare per vinta la Juventus, lo abbiamo visto anche in Champions in casa del Real Madrid. L'Inter però deve fare risultato, deve vincere: sarà una bella partita, il pareggio può non bastare a nessuno. Sarà una finale".

Un giudizio su Karamoh?

"Adesso sta meglio di Candreva, quindi credo potrebbe partire titolare. Ha talento e un'ottima tecnica, oltre a grandi doti fisiche: ma se Candreva sta bene, anche lui sposta gli equilibri. L'importante è avere un giocatore come Icardi, che può fare gol in qualsiasi occasione".

Sul gioco della Juventus e Allegri:

"L'ottimale sarebbe attaccare, giocare bene e vincere. A me Allegri piace molto. Ci ho giocato insieme, lo conosco bene e lo apprezzo per la sua concretezza e il suo pragmatismo. Non può essere come Sarri, hanno profili diversi. Rimane uno dei più bravi in Italia, ha sempre vinto".

Un pronostico?

"Ho fatto 15 anni di Inter, il cuore va da una parte. Ma nella Juventus c'è un giocatore che fa parte della nostra nazionale svizzera. Metto una tripla (ride, ndr)".