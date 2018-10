RMC SPORT - Manicone: "Juve, lo Young Boys non è da sottovalutare"

Piotr Stokowiec da Kielce è l'uomo che ha scoperto e lanciato Krzysztof Piatek. Tutto inizia con quattro sconfitte. Tutto parte da quattro gare dove l'allenatore ora alla guida del Lechia Gdansk prese in corsa lo Zaglebie Lubin. "Giocava con la seconda squadra, io arrivai quando la...

Lazio, niente clausola per Milinkovic-Savic: Liverpool e City in agguato

Sarà una Roma Under: senza De Rossi, dentro i prodotti degli anni '90

Lazio, l'ingaggio di Immobile dopo il rinnovo: bonus per gol e Champions

PSV Eindhoven, Van Bommel: "Inter? Il catenaccio italiano non c'è più"

Torresi: "Italiano in Paraguay, vi spiego la garra di Santander"

Presidenza FIGC, Gravina ha chiamato Marotta per Club Italia

Oggi Juve-Y-Boys. Youth League: 2-1 per i bianconeri

Napoli, Insigne: "Con la Juve non ho giocato bene ma sono sereno"

Gandini saluta i tifosi romanisti: "Grazie per avermi accolto tra voi"

Insigne ha confermato il dialogo con Banti per i cori razzisti allo Stadium

Ranucci su Report: "Nostra inchiesta coinvolge tutti, non solo Marotta"

Su Napoli-Liverpool. I Reds sono uno squadrone, ma hanno avuto problemi contro il Chelsea. Ancelotti sicuramente avrà preso le contromisure alla squadra di Klopp. Non sarà facile: un pareggio potrebbe andar bene a entrambe le squadre.

Sull’Inter. Lautaro e Icardi possono giocare insieme. Contro il Tottenham i nerazzurri hanno dimostrato grande carattere e mentalità, manca solamente un po’ di grinta davanti alla porta. Far giocare i due insieme può sicuramente giovare alla fase offensiva nerazzurra.

Sull’impiego di Ronaldo. Visti i risultati Allegri sta impiegando Ronaldo in maniera corretta. Si sta integrando nella Juventus, sta servendo molti assist e sta in generale facendo bene. Allegri è il vero valore aggiunto del club bianconero.

Su Juventus-Young Boys. Lo Young Boys sta ammazzando il campionato svizzero, sta prendendo il posto del Basilea. Non è una squadra da sottovalutare. Ci sono dei buoni giocatori con un ottimo allenatore: la società è molto seria. La squadra svizzera cercherà di mettere intensità e ritmo, il centravanti Hoarau è molto forte fisicamente e ci sono dei trequartisti veloci che fanno bene entrambe le fasi.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

