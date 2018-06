RMC SPORT - Maradona jr: "Sogno mio padre come allenatore del Napoli"

© foto di Enzo Calone

In collegamento a 'Fuori Mondiale', trasmissione in onda ogni mattina dalle 10 alle 11 su RMC Sport, Diego Armando Maradona jr ha espresso una speranza circa un possibile futuro di suo padre al Napoli:

"Mio padre aveva forti dubbi su Sarri, che i risultati e il gioco hanno spazzato via. E' contento di Ancelotti. Ma il mio sogno è di vedere lui sulla panchina del Napoli in futuro: credo che in fondo lo voglia anche lui. In questo modo lo avrei più vicino a me, lo potrei vedere più spesso".