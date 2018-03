RMC SPORT - Marchegiani: "Mondonico, un uomo senza compromessi"

© foto di Luigi Gasia

Un pomeriggio particolare quello a RMC Sport, dedicato soprattutto a Emiliano Mondonico, scomparso dopo una lunga malattia oggi. A ricordarlo a 'Maracanà' anche un suo ex giocatore come Luca Marchegiani.

Un ricordo di Emiliano Mondonico

"Un uomo che è sempre stato se stesso, non ha mai accettato compromessi. In certi momenti non ottenendo neanche professionalmente ciò che avrebbe meritato. E’ stato capace di risultati straordinari con squadre che non partivano per i massimi obiettivi. Dove ha lavorato, ha ottenuto risultato e fatto crescere giocatori, vedi con il Torino, con l’Atalanta e con la Cremonese. Ha lasciato un grande ricordo in tutti. Era un uomo che si faceva volere bene. Aveva l’esigenza di creare un rapporto di contraddittorio forte con i suoi giocatori, ma lo faceva per ottenere il massimo da loro".

Un aneddoto legato a Mondonico

"Difficile trovarne uno in particolare, ma quella con la sedia sollevata in Coppa Uefa contro l’Ajax. Quel rigore era abbastanza dubbio e lui esternò così l’ingiustizia. Quando ero giovane, c’erano perplessità sul mio ruolo da titolare nel Torino. In un ritiro pre-campionato, dopo una gita in montagna, tornando in seggiovia gli dissi che soffrivo di vertigini. E lui mi disse ‘Se hai paura di una seggiovia, come fai ad affrontare Gullit e Van Basten?’. Lui era questo".

Su Juventus-Milan

"Ormai le giornate al termine sono sempre meno, la Juventus ha un vantaggio enorme perché gioca lo scontro diretto in casa e può chiudere lì il discorso scudetto. Il Napoli deve vincere lo scontro diretto per crederci. Milan viene da vittorie consecutive ma serve un’impresa per continuare a credere nella Champions. Per i rossoneri sarà partita spartiacque".