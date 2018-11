RMC SPORT - Marchionni: "Fiorentina-Juve, che partita! Parma merita la A"

© foto di Federico De Luca

Marco Marchionni, ex tra l’altro di Parma, Fiorentina e Juventus, è intervenuto a Maracanà durante il pomeriggio di RMC Sport. Ecco le sue parole:

Su River-Boca

"Non è piacevole la situazione, è una finale molto importante tra due formazioni molto importanti. All’andata grande spettacolo e tifo, sarebbe bello se fosse così anche al ritorno".

Su Fiorentina-Juve

"Sarà una grande partita, CR7 ha alzato l’asticella, la viola sa giocare a calcio e la sfida in città è attesissima. La Fiorentina deve fare la partita perfetta per dare noia a questa Juve. La Fiorentina segna poco? Non è colpa degli attaccanti, ma dell’intera squadra che non li mette in condizioni di fare gol. Simeone è un grande attaccante e i conti si faranno alla fine. La squadra è ottima, con giocatori che nel complesso possono essere decisivi".

Sulla Juventus

"La debolezza è in se stessa. Se non gioca da Juve, può perdere, ma è difficile che accada. Ad oggi è una schiacciasassi. La Juve è abituata alle pressioni e a vincere. Standoci dentro, era come se non succedesse niente. Ti concentravi in quello che facevi, sempre. Contava solo vincere le partite e quello che succedeva fuori non ci toccava".

Sul Parma

"E' giusto che sia tornato in A. Non tutti si aspettavano un campionato così, ma D'Aversa ha dimostrato che con le giuste convinzioni, si ottengono traguardi importanti".