RMC SPORT - Mareggini: "Perin, meglio il Napoli. Donnarumma è serio"

© foto di Federico De Luca

Gianmatteo Mareggini, ex portiere di Fiorentina e Palermo e attuale preparatore delle Nazionali giovanili, al Live Show di RMC Sport ha parlato di Buffon, di Perin, di Donnarumma e di Meret:

Su Buffon:

"Solo lui può decidere. Se lui, nel suo animo, ha ancora voglia di fare dei sacrifici negli allenamenti per sfruttare il suo fisico, allora è giusto che continui a giocare. Buffon è stato ed è il miglior portiere dell'era moderna, per tecnica e personalità. Penso che non sia stata la Juventus a volersi liberare di lui, ma il giocatore stesso a voler fare un'esperienza diversa".

Fa bene Perin ad andare alla Juventus?

"Mi trovo in difficoltà, Perin è un numero uno, ma anche Szczesny lo è. La Juventus ha l'esigenza di avere due portieri titolari. Perin può essere allettato, anche se, da ex portiere e da tecnico, credo che per lui sia meglio andare a giocare sempre al Napoli".

Su Meret:

"Meret è fortissimo, non gli manca niente. Deve soltanto recuperare da alcuni infortuni. Ci sono voci su un suo possibile passaggio alla Fiorentina e posso affermare che la viola farebbe una grande operazione. Se vale 20 milioni? Vale questa cifra, quindi bisogna vedere se una società ha il coraggio di fare questa scelta".

Donnarumma sta avendo molte difficoltà...

"Quando un ragazzo ha 18 anni, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Il ragazzo non hai mai fatto una dichiarazione fuori dalla righe e non ha mai avuto un comportamento strano. Può dare tanto al calcio italiano Donnarumma, che però deve fare i conti con un contratto difficile e a mio avviso esagerato. Il primo Neuer, allo Schalke, ha fatto tantissimi errori, ma è rimasto sempre in campo: tutti crescono dagli errori".