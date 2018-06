RMC SPORT - Marelli: "VAR, in Russia ci sarà grande attenzione"

© foto di Giacomo Morini

Luca Marelli, ex arbitro, a RMC Sport Mundial: "La prima partita vedrà al VAR Irrati, uno che conosce a fondo questo strumento per averlo utilizzato durante il campionato di Serie A. Ci sarà molta attenzione su questo strumento perché gran parte della popolazione mondiale non è abituata a questa tecnologia. Ci saranno delle novità come la tecnologia 3d sui fuorigioco e sui maxischermi verranno spiegate le decisioni prese dal VAR. La novità sui fuorigioco sarà sicuramente introdotta in Serie A".

Servirebbe una divulgazione più dettagliata del regolamento arbitrale?

"E' quello che sto cercando di fare da un anno a questa parte. E' un lavoro davvero complicato. Si arriverà alla spiegazione in diretta della decisione assunta ma gli arbitri non parlano da nessuna parte, al massimo come negli Stati Uniti parlano i responsabili ma gli arbitri mai. Per regolamento gli arbitri non si possono esprimere prima del Giudice Sportivo".