© foto di Federico De Luca

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato a RMC Sport Live Show dopo la mancata qualificazione dell’Atalanta all’Europa League: “Usciamo con una squadra molto tosta, senza subire gol ma senza farne. C’è rammarico per com’è andata. Adesso l’obiettivo è asciugare le lacrime per questa mancata qualificazione all’Europa League. Sentivamo nostro il passaggio del turno. Ci è mancato solo il gol, questo è davvero un peccato. In queste due partite abbiamo visto solo l’Atalanta in campo. C’è tanto rammarico”.