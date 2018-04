RMC SPORT - Marino: "Insigne via da Napoli? È una possibilità"

© foto di Federico De Luca

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli, Atalanta e Udinese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la trasmissione 'Maracanà', in onda tutti i giorni su RMC Sport dalle 13 alle 17.

Oggi la Roma affronterà il Barcellona, domani la Juventus andrà a Madrid. Quante possibilità hanno le italiane di fare l'impresa?

"La speranza è l'ultima a morire. Do un 10% di possibilità alla Roma, meno invece alla Juventus".

Ci può essere un futuro lontano da Napoli per Insigne?

"C'è per tutti un futuro lontano da una squadra nel calcio moderno. Quando un giocatore si affida a grandi agenti, molto concentrati sui trasferimenti, aumentano le possibilità e Insigne ora si sta legando a Raiola. Non bisogna però ingigantire questi fischi: il pubblico del San Paolo ha sempre applaudito la squadra. Adesso in casa Napoli si sta pensando a tutto tranne che al mercato".

Come si avvicina il Napoli allo scontro diretto contro la Juventus?

"Alcuni giocatori del Napoli, che in questi mesi hanno fatto la differenza, sembrano stanchi: parlo di Insigne e Mertens. Manca ancora qualche giorno, quasi due settimane, allo scontro diretto in casa della Juventus, vediamo quali sviluppi ci saranno nel recupero di alcune perdine, Milik su tutte".

La sensazione su Emre Can?

"La Juventus si è stancata di aspettare, non vuole più attendere di mettere nero su bianco".

Su Alisson:

"Come rendimento è tra i primi portieri al mondo. Conoscendo la società di Pallotta, non ci dovremo meravigliare se Alisson verrà ceduto in estate".

Dove andrà Milinkovic?

"Con la valutazione di oltre cento milioni che ha raggiunto, il suo scenario di mercato è solo all'estero. Potrebbe anche rimanere se il prezzo che chiede Lotito è così alto, con un'altra stagione a Roma potrebbe avere continuità e dimostrare di valere quella cifra. La Lazio ha buone possibilità di arrivare in finale di Europa League, ma potrebbe distrarsi dal campionato. Al momento però vedo l'Inter più in difficoltà per la corsa al 4° posto, valido per un posto in Champions".

Quanto vale Cristante?

"Penso sui 40 milioni, non ci sono degli intermedi come lui in Italia".