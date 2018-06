RMC SPORT - Marino: "Juve, Mandzukic in bilico. Strootman via"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di calciomercato su RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà', è intervenuto Pierpaolo Marino, ex dirigente di Roma, Atalanta e Napoli:

Sul Milan:

"Difficile la pista Morata, Falcao è più semplice dello spagnolo. La mia idea è che Fassone sia impegnato a risolvere altri problemi adesso, più che a pensare a intraprendere strade di calciomercato. Le strategie? Il Milan ha fatto buone operazioni sui parametri zero, anche se venderà Donnarumma: è l'unica spiegazione per l'acquisto di Reina".

Morata sarà il successore di Higuain?

"Oltre a Higuain anche Mandzukic non è sicuro di rimanere. Potrebbero essere dunque due gli arrivi, non solo quello di Morata: non credo che Higuain venga scambiato idealmente con lo spagnolo, anche perchè sono due giocatori diversi. Al posto dell'ex Napoli meglio un bomber d'area come Cavani".

Su Milinkovic:

"La sua valutazione non è da mercato italiano. Lotito chiede cifre che solo squadre straniere possono permettersi di spendere. Se la Lazio abbasserà un po' le pretese, la Juventus potrebbe concretizzare l'affare".

Cristante è vicino alla Roma...

"Cristante è un ottimo giocatore, ci ha messo più tempo del previsto per arrivare a questo livello. La Roma ha fatto un ottimo acquisto, ha tutte le doti per essere un centrocampista completo. Con lui Strootman è destinato ad andare via, mentre Nainggolan dovrebbe rimanere".