RMC SPORT - Marolda sulle parole di ADL: "Oggi segnale chiaro a Sarri"

Francesco Marolda, giornalista, è intervento ai microfoni di 'RMC Sport' durante la trasmissione 'A tutto Napoli' e ha commentato l'intervista rilasciata oggi da De Laurentiis (clicca sul link in basso per leggere). Il patron del Napoli s'è espresso sul rinnovo del contratto di Maurizio Sarri: "Conoscendo De Laurentiis e la sua capacità di parlare anche al di là delle parole, credo questo sia un messaggio chiarissimo a Sarri. Quello più importante è relativo alla clausola: c'è una via d'uscita fissata a otto milioni, è vero, ma noi sappiamo anche che se Sarri volesse potrebbe non tener conto di quella clausola perché il Napoli negli ultimi anni ha già dimostrato la sua competitività con tanti piazzamenti. Però, se De Laurentiis manda un messaggio del genere vuol dire che al momento quest'accordo non è così vicino".

Quando De Laurentiis sprona Sarri a rischiare ancora cosa vuol dire?

"Vuol dire che il presidente vuole rischiare ancora e chiede all'allenatore di rischiare con lui. E' fuori discussione il fatto che il Napoli non possa andare ad acquistare giocatori da 100 milioni, deve trovare elementi funzionali al suo gioco. Gli azzurri da anni inseguono questo Scudetto e hanno collezionato tanti piazzamenti proprio seguendo questo progetto".

Ad oggi offerte concrete per Sarri sono arrivate?

"Da quello che mi risulta non ci sono club che si siano avvicinati per chiedere Sarri per la prossima stagione, almeno restando ai club di primissima fascia. Sarri ha dato pareccho al Napoli, ma anche la società ha contribuito molto alla crescita dell'allenatore. Il discorso è biunivoco".