RMC SPORT - Marotta: "In Champions dipende tutto da noi. Avversari ostici"

Dopo 210 minuti di occasioni atalantine, il Copenaghen vince ai rigori. Doppio 0-0, decisivi gli errori degli attaccanti LE FORMAZIONI - Una novità per Gasperini, rispetto alla vigilia. Castagne, uno dei migliori in campo con la Roma, prende il posto di Hateboer sul lato destro,...

Italia U21, prima chiamata per Bastoni, Marchizza e Tonali

Milan, 24 convocati per la Roma: si rivede Calhanoglu

UEFA Women's player of the year: vince Pernille Harder

Copenaghen-Atalanta, nei 180 minuti 45 tiri e zero gol per gli orobici

Torino, Baselli verso la convocazione per la sfida contro la SPAL

La Juve ha iniziato bene? "Sì dobbiamo continuare così e giocare con determinazione per arrivare ad alzare un altro scudetto. Quest'anno però ci sono avversari più ostici rispetto al passato".

UNited maggior avversario? "Non stanno attraversando un gran momento ma non fa testo oggi mentre il Valencia è una squadra importante. Sono avversari scorbutici ma dipende tutto da noi".

Giuseppe Marotta , direttore generale della Juventus, è stato intercettato direttamente ai sorteggi della prossima Champions League. Queste le parole a RMC Sport Live Show : "Il destino dipende solo da noi e da come affronteremo i nostri avversari nel girone. La motivazione sarà una componente importante. Ci sono gironi equilibrati e tutte le avversarie possono creare problematiche. Pogba? Sì quando è uscito il Manchester ho pensato a lui ma loro sicuramente vogliono essere protagonisti. Ronaldo? E' rimasto a casa, è stata una scelta personale e non aggiungo altro".

