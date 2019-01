© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il preparatore atletico del Marsiglia Paolo Rongoni è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Chiellini ha sollevato il problema del cambio di temperatura a Gedda.

Sicuramente da un punto di vista fisico ogni volta che la temperatura aumento di un grado l'organismo fa molta fatica ad adattarsi. Il fatto di andare a giocare in un posto caldo può essere uno shock per l'organismo. Il cambio di temperatura è un elemento che incide.

La Juve è arrivata un girno dopo rispetto al Milan.

Non credo possa fare la differenza nella partita. Se giochi nel pomeriggio la differenza si sente rispetto all'Italia perché fa caldo.

Le piacerebbe allenare Balotelli?

Sicuramente avere Mario in squadra, soprattutto in questo momento che abbiamo dei problemi in avanti, darebbe sicuramente una mano., Se mario ha la testa giusta sicuramente può fare la differenza. Dipende tutto da lui e dalle sue motivazioni: è ancora un grande attaccante. Mi farebbe piacere allenarlo.