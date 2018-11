RMC SPORT - Martina: "Buffon avanti fino a 45 anni"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Silvano Martina, agente, ha parlato a RMC Sport Live Show di Buffon ma in generale di portieri.

Su Buffon

"Da quando è lì ha fatto sempre partite ottime. Nelle prime 4-5 partite non c’è stata gara in cui ha fatto parate ottime, tra cui diverse di grande spessore. E’ felice, sta bene, se non si fosse sentito di fare ciò che sta facendo, non sarebbe andato. Vuole giocare finchè sta bene. Arrivare a 45 anni? Può smettere il prossimo anno o andare avanti, ma se si diverte e non fa fatica, può andare avanti. Come si butta in sedicenne in Nazionale, uno come Gigi deve continuare".

Sulla Nazionale, Donnarumma e Sirigu

"Dualismo? Nessuno ha il posto garantito, Mancini fa bene a puntare su Donnarumma, negativo creare dualismi, ma Sirigu può giocare tranquillamente. Ma ci saranno altri portieri come Cragno e Meret che si giocheranno il posto".

Sul derby di Genova

"Mi ricordo uno quando stavamo retrocedendo, se la Samp ci batteva ci mandava in B. Finì 0-0, presero quattro pali, ma fu il mio ultimo derby prima di andare a Torino. Quello di oggi? Sono due buone squadre. Il Genoa ha avuto in calendario davvero proibitivo ma penso che sarà un derby giocato bene da entrambe".

Su Perin

"Non andava fatta la scelta di andare alla Juve, ma come fai a rinunciare ad un club simile che ti aumenta lo stipendio? Forse ora vogliono consacrare Szczesny per poi dare più spazio a lui più avanti. Anche Neto fece la scelta sbagliata, poi si è rifatto a Valencia. Sono anni che perdi ed è un peccato. Ma non si possono condannare le scelte dei giocatori. Avrei consigliato a Perin di non farla".