© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista Mario Mattioli: “Il problema c’è è inutile nascondersi, ma parte da lontano. Occorrerebbe chiedere ad Agnelli come mai si è liberato del calibratore Marotta in maniera così subitanea e perché l’ha mandato all’Inter. Io mi rifiuto di credere che un dirigente di questa portata e possa accasarsi nello stesso campionato a una rivale. Marotta non è stato sostituito. Certamente sui giornali e sui social è un accerchiamento. Il Marotta della situazione avrebbe calmierato, gestito tutto questo veleno attorno alla Juve. La figura forte all’interno dello spogliatoio in questo momento non c’è. Questo ottavo Scudetto ormai all’orizzonte ma sapeste quanto fa rodere il c**o a tutti".