RMC SPORT - Mazzola: "Handanovic? Consiglierei l'oculista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I giocatori ci sono, forse Spalletti non riesce a farsi capire". Queste le parole di Sandro Mazzola, storico ex giocatore dell'Inter, intervenuto nel 'Maracanà' di RMC Sport per analizzare la situazione della squadra nerazzurra: "Forse manca la mentalità, perchè i calciatori non mancano. Spalletti non deve mollare, deve continuare a lavorare e se è ancora quello che conoscevo ce la potrà fare".

Sull'uscita di Handanovic sul gol di Belotti...

"Comincerei prima con una visita agli occhi, per capire se ci vede bene. Deve lavorare sulla testa e cercare di rimanere concentrato per novanta minuti".

Spalletti ha fatto entrare Lautaro Martinez negli ultimi tre minuti...

"Martinez potrebbe risolvere le partite. Perchè è entrato così tardi? Probabilmente non avrà ancora le gambe e la testa per giocare di più".

Il Torino ieri ha fatto una grande partita:

"Quando parlo del Toro parlo proprio di una squadra così, tosta su tutti i palloni, hanno dei giocatori niente male".