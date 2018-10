RMC SPORT - Mazzola: "Inter, vittoria meritata. Donnarumma non è pronto"

L’ex calciatore dell’Inter Sandro Mazzola è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà: "Vittoria meritata dell'Inter. Il derby è questo, basta un solo spunto per vincere il match. Quanto mi piacerebbe vedere Icardi e Higuain insieme, sarebbe una coppia d’attacco da fine del mondo. Questa volta l’ha spuntata Icardi con il gol all’ultimo minuto. Donnarumma? Forse ancora non è ancora pronto per queste gare. Mi piace come portiere, poi se fa questi errori contro l’Inter mi piace ancora di più (ride, ndr). Inter ha grande carattere, ma il Napoli ha qualcosina di più ".