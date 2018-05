RMC SPORT - Meta: "Napoli, avrei confermato Sarri per un altro anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di RMC Sport a margine della partita del Cuore, il cantautore Ermal Meta parla così del Napoli, sua squadra del cuore: "Genova è meravigliosa, lo stadio bellissimo e le partite del cuore sono sempre meravigliose, sono gasato perché giocherò titolare per la prima volta. Chi tifo? Napoli, ahimé per lo Scudetto. Ancelotti? Avrei confermato Sarri per un altro anno, è un bravo allenatore".