RMC SPORT - Miccoli: "Chiesa è da Juve. Milinkovic-Savic merita una big"

© foto di Pietro Parinello

L'ex attaccante del Palermo Fabrizio Miccoli è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sui Playoff di Serie B

Palermo e Frosinone sono favorite per giocare la finale playoff di Serie B. Cittadella e Venezia sono due buone squadre, ma i ciociari e i siciliani sono le due squadre favorite.

Su Stellone, tecnico del Palermo.

Ha dato convinzione al Palermo. La squadra siciliana è la più forte di questi playoff. È mancata continuità nel corso del campionato, ma adesso credo siano pronti per la Serie A.

Su Federico Chiesa

È uno dei giovani più forti in Italia, può giocare nella Juventus. Mi piace tantissimo: in Italia può stare in qualsiasi squadra

Sullo scambio Higuain-Icardi

Ne uscirebbe vincitore l'Inter: prenderebbe il Pipita e ci guadagnerebbe anche 50 milioni... Non male...

Su Milinkovic-Savic

È giusto faccia il salto di qualità in una grande squadra. Probabilmente lascerà la Lazio che ha bisogno di soldi per rifare il mercato. Milinkovic deve andare in una big.