RMC SPORT - Miccoli: "Dybala non ancora al top, Milik decisivo col Milan"

In diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport è intervenuto l'ex giocatore Fabrizio Miccoli:

Bernardeschi può fare l'intermedio in un centrocampo a 3?

"Può ricoprire tanti ruoli, è un esterno naturale. La Juve gioca molto nella metà campo avversaria, lo vedrei quindi bene anche come mezz'ala: è molto tecnico e ha i tempi d'inserimento".

Dybala è sembrato limitato dalla presenza di Ronaldo...

"Non credo, giocare con questi grandi campioni non può essere un limite, ma è un qualcosa in più. Dybala non è ancora al meglio della forma ma rimane un giocatore formidabile, troverà modo di farsi vedere. Lui è devastante quando prende palla tra le linee e ti punta, sulla fascia potrebbe perdere qualcosa".

Tra Dybala, Mandzukic e Miccoli chi vedresti meglio con Ronaldo?

"Ci avrei giocato volentieri anche io, è molto più facile. Scherzi a parte, Allegri ha un parco attaccanti importante e può scegliere di settimana in settimana. Non mi dispiacerebbe l'ipotesi di Douglas Costa a destra, Ronaldo a sinsitra e Dybala falso nove che esce a prendere palla".

Sulle rivali della Juventus:

"Il Napoli è forte a prescindere, ha vinto bene a Roma contro la Lazio e c'è entusiasmo: Milik sta bene e sabato sarà determinante. L'Inter ha fatto un ottimo mercato e la Roma ha tanti giocatori di talento".

Su Pastore:

"Negli ultimi anni è calato, ha alternato partite importanti ad altre meno brillanti. Le qualità tecniche non si discutono, lui è un trequartista nato ma può fare la mezz'ala, l'ha già fatta in passato. Tecnicamente è superiore a tanti altri e la Roma si potrebbe permettere di farlo giocare lì con De Rossi a far legna in mezzo. Credo che neanche lui sia al top della forma".