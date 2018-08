RMC SPORT - Micheletti: "Brozovic un mistero. Napoli, più punti in Europa"

L'intervento di Giorgio Micheletti, opinionista di RMC Sport, nel corso del 'Live Show':

Domani l'Atalanta si giocherà il suo futuro europeo...

"La partita di lunedì contro la Roma ha richiesto tanto sforzo fisico e sono passati solo tre giorni. Domani giocheranno in un campo caldo dal punto di vista ambientale. Credo che l'Atalanta segnerà contro il Copenaghen, ma non sarà facile: potrebbe finire 2-2 che basterebbe ai ragazzi di Gasperini".

Domani sarà anche il giorno dei gironi di Champions:

"Mi aspetto un girone facilino per la Juventus, così così per Napoli e Roma e micidiale per l'Inter. Dal Napoli mi aspetto l'esatto contrario di quello che ha fatto l'anno scorso: meno spettacolo, meno complimenti ma più sostanza e punti in Champions. Ad Ancelotti non importa di essere paragonato all'Olanda, ha maturato una capacità di lettura della partita che in pochi possono vantare".

L'Inter non è arrivata a Modric e sta faticando in campionato...

"Modric è stato solo un sogno, non era previsto in alcun piano, quindi è normale che non abbiano pensato a un sostituto. Vedo l'Inter piena di muscoli e determinazione, come se fosse una testuggine romana. Il problema del regista? Spalletti pensava di averlo risolto con Brozovic, il cui ruolo per me è ancora un mistero. Badelj? Non so perchè non l'abbia preso, forse aveva già l'accordo con la Lazio, ma non era comunque da considerare come un vice Modric".

Sul Milan del fondo Elliott:

"È l'esemplificazione di come potrà diventare il calcio se ci affidiamo ai fondi: un club che diventa come un oggetto da mettere in vetrina per altri compratori. Elliott vuole che il Milan torni a essere una squadra importante per poterlo rivendere con meno fatica. Se fossi un tifoso rossonero, starei tranquillo: la società verrà venduta ad un investitore di prima fascia".

La Roma ha cambiato troppo?

"No troppo no perchè credo che la Roma sia diventata veramente di Di Francesco, è fatta ad hoc per il suo allenatore".