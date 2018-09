Così l'opinionista di RMC Sport Giorgio Micheletti in diretta nel 'Live Show":

La Serie B rimane a 19 squadre...

"Cambiare tutto perchè nulla cambi. Se quest'anno sarebbe dovuto essere quello della riforma, allora ha un significato questa decisione così netta. Se però non lo è, non capisco l'integralismo con il quale si è difesa questa scelta. C'è una totale mancanza del gioco degli scacchi nel calcio, non c'è nessuno che pensa alle conseguenze di una mossa. Non è corretto, non è giusto: non ci si fa bella figura".

La possibilità di vedere Marotta come presidente della FIGC?

"Mi piacerebbe molto, ma deve lasciare la Juventus: non può tenere i piedi in due staffe. In questo momento nel panorama italiano è il migliore, ma non so se in Federcalcio avrà la facoltà di operare come ha fatto nella società bianconera e non so se otterrà gli stessi risultati. Una soluzione è fare come il Milan: si va a cercare un manager professionista per svolgere questo lavoro al meglio. I nostri dirigenti non sono all'altezza".