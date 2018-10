RMC SPORT - Micheletti: "Inter, Icardi non è un trascinatore"

Al Live Show di RMC Sport, Giorgio Micheletti parla dei maggiori temi di attualità del calcio italiano.

Sul periodo del Napoli

"Il Napoli sta attraversando un periodo di trasformazione, da bruco a farfalla. E’ una squadra che ha rimesso al centro del progetto il giocatore, lo scorso anno era il gioco".

Sulle parole di Ancelotti su Kassai

"Lo avrei fatto, non ha travalicato il confine come Gasperini con Chiesa. Ha ricordato gli episodi, è stato corretto perché un minimo di riflessione arriva. Pensa le cose e dice ciò che pensa".

Su Icardi

"Non è un trascinatore, sarebbe perfetto in una squadra di altri numeri 1 e crescerebbe ancor di più. Non è il capitano che pianta la bandiera aldilà delle barriere nemiche. E’ molto giocatore di gruppo, riceve dal gruppo, piuttosto che dare."

Su Marotta

"Il divorzio è arrivato perché ai dirigenti bianconeri è arrivata all’orecchio la notizia che la trattativa tra lui e l’Inter era a buon punto. Forse anche il fatto che diventasse la Juve di Marotta, come lo fu quella di Moggi".