RMC SPORT - Micheletti: "Lopetegui come Conte. Bologna, Inzaghi ideale"

L'opinionista Giorgio Micheletti, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport, ha parlato di Lopetegui, dei play-off di Serie B e C e di Filippo Inzaghi:

Un commento su ciò che sta accadendo nel ritiro della Spagna?

"La scelta della federazione spagnola mi sembra coerente con gli atteggiamenti che ha avuto in passato, non ha mai accettato vie di mezzo. Lopetegui ha scelto il Real Madrid, quindi hanno pensato non avesse più la concentrazione giusta per fare un Mondiale: Hierro, invece, si è sempre contraddistinto per la sua capacità di concentrarsi. È nel concetto del professionismo trovare un contratto quando sei alla fine di un altro, ma non quando sei un ct e sei alla vigilia di una competizione così importante. Mi riferisco anche a due anni fa, alla situazione di Conte con l'Italia durante gli Europei".

C'è una favorita per salire in A?

"Se il Frosinone sbanca Palermo ha almeno il 55% di possibilità di salire. Il Frosinone si prenderebbe così la rivincita su Stellone e il Palermo, che non ha vinto quest'anno le partite che avrebbe dovuto vincere".

Invece chi vincerà la finale play-off di Serie C?

"Non posso non dire Cosenza, del mio Piero Braglia, sempre attento alla concretezza e al risultato".

Dopo l'esperienza al Milan, la gavetta ha fatto bene a Inzaghi, nuovo tecnico del Bologna...

"Sono d'accordissimo. Se la società farà un buon mercato, con Inzaghi il Bologna potrà fare bene. La società rossoblù aveva bisogno di un altro profilo rispetto a quello di Donadoni. A questo aggiungerei l'ingaggio di Stefano Vecchi a Venezia, un ambiente che ti lascia lavorare in pace, dove non hai pressioni. Sono due percorsi paralleli. Inzaghi ha corso il rischio di bruciarsi al Milan, poi si è rimesso in gioco con umiltà".

Chi vincerà il Mondiale?

"L'Argentina. In finale vincerà col Brasile"