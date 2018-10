RMC SPORT - Micheletti: "Milan, Higuain-Cutrone complementari"

Giorgio Micheletti, opinionista di RMC Sport, ha parlato durante il Live Show dei maggiori temi di giornata. E in particolare del Milan.

Sul Genoa

"Ce ne sono tanti di giocatori andati via. E’ un supermarket, soprattutto a gennaio. Ma lo dice lo stesso presidente Preziosi che guarda al bilancio. Il suo atteggiamento è comune ad un certo mondo del calcio dove si cerca di sopravvivere senza mettere soldi di tasca propria, considerando la squadra come un supermarket e non come una cosa di proprietà dei tifosi. Alla fine è sempre a loro che togli o dai qualche sogno".

Sul Milan

"Quando hanno giocato insieme Cutrone e Higuain non hanno giocato male. La presenza di entrambi li stimola a fare bene. Higuain si sta trasformando da punta realizzatrice a suggeritore. Cutrone dal canto suo non può che far altro che contraccambiare il servizio per Higuain. I due sono un’ottima coppia di attaccanti complementari, sono due punte moderne che fanno bene l’uno all’altro. Gattuso deve trovare il centrocampo adatto per supportare loro e Suso, dal quale non puoi prescindere. Fino alla fine della stagione comunque Gattuso non sarà tranquillo. Non è l’uomo scelto da Leonardo e Maldini, non è la tipologia di allenatore che avrebbero scelto. Da sempre i nuovi mandano via i vecchi, qualunque cosa facciano. Gattuso dovrà convivere con questo pungolo fino alla fine, poi l’anno prossimo dipenderà da cosa fanno in quel momento Conte e Sousa. Io fossi un dirigente del Milan, non sposterei mai Gattuso fino a fine stagione. Al momento è nel posto dove dovrebbe essere. Dovrebbe essere più su? Di chi? Cosa gli si può rimproverare? Ha dovuto fare i conti con l’impreparazione fisica di Caldara, ma sta valorizzando tanti, vedi Musacchio".