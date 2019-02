RMC SPORT - Milan, l'ex Pancaro: "Tutto il gruppo segue Gattuso"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, l'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato così del momento del Milan:

Su Gattuso: "Mi ha fatto piacere incontrare domenica Rino. L'ho trovato molto motivato e sereno. Ci siamo fatti una bella chiacchierata".

Sulla corsa Champions: "Ci sono tante squadre in pochi punti, ma quelle più accreditate per me sono Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Non vedo una favorita, ma vedo una bella lotta tra queste squadre".

Sulla Coppa Italia: "Arrivati a questo punto tutte le squadre rimaste puntaranno a vincere. Negli ultimi anni questa competizione è stata riscoperta perchè vincerla vuol dire alzare un trofeo. Tra Milan e Lazio sarà una bella sfida, possono puntare entrambe a vincere la coppa".

Su Calabria e Conti: "Gattuso li saprà gestire al meglio. Tutto il gruppo segue Rino e questo è l'aspetto più importante. Gattuso ha dovuto gestire diverse situazioni difficili, ma ha sempre avuto equilibrio. Tanti giocatori stanno crescendo, vuol dire che il gruppo ha grande fiducia nel proprio allenatore. Questo è l'aspetto più bello".

Su Romagnoli: "Le sue parole di ieri sono un bel segnale. Anche quelle di Bakayoko mi sono piaciute molto. Il Milan sta tornando ad essere una squadra ambita nella quale tutti vogliono restare. L'entrata in società di grandi ex come Leonardo e Maldini è un grande vantaggio per i rossoneri".