RMC SPORT - Milanese: "Triestina, sogniamo la B. Inter, serve continuità"

© foto di Monia Bracciali

Nel Live Show di RMC Sport è intervenuto l’ex calciatore e dirigente della Triestina Mauro Milanese. Tanti gli argomenti sul tavolo.

Sul weekend della Triestina e la vittoria con la Virtus Verona

"C’è grande concorrenza, c’è il Monza di Berlusconi, la Feralpisalò che è un’ottima squadra, il Vicenza di Enzo Rosso, poi il Pordenone che è una piazza consolidata. Ma stiamo facendo bene".

Sugli obiettivi

"Serie A? Due anni e mezzo fa stavamo retrocedendo in Eccellenza. Trieste si merita almeno la B".

Sul momento sportivo di Trieste

"E’ la seconda volta che viene premiata come città sportiva d’Italia, c’è la Barcolana, il basket, abbiamo rifatto lo stadio in vista dell’Europeo U21, c’è grande voglia di sport ed entusiasmo in città. Trieste è sempre stata una città sportiva e oggi lo è più che mai".

Sull’Inter

"Non pensavo che le difficoltà continuassero. Dopo il Tottenham pensavo che guardasse con serenità, ma gli ultimi risultati hanno creato pressione. Serve grande continuità, qualche passo falso ci può essere ma non è facile ora giocare con il malumore dei tifosi".

Su Icardi

"Non è come Batistuta o Zanetti, ma ci sono stati capitani uguali a lui come Bergomi e Zanetti ,che si facevano apprezzare per la disciplina. Lui è un giocatore importante, decisivo. Sta facendo il suo dovere, ma serve una squadra continua".

Su Hamsik

"Aveva bisogno di nuovi stimoli, ha dimostrato il suo attaccamento, è stato un leader. Poteva andare in piazze più importanti ma è rimasto".