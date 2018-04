RMC SPORT - Milanetto: "Ballardini ha dato fiducia al Genoa"

© foto di Federico De Luca

A 'Maracanà', nel pomeriggio di RMC SPORT, è intervenuto l'ex giocatore del Genoa Oscar Milanetto per parlare del momento della squadra.

Su Ballardini

"Il suo arrivo è stato positivo, è riuscito ha dare una quadratura alla squadra. Ora la squadra subisce poco, finalmente la squadra crede in se stessa. I risultati che ha ottenuto dicono che se fosse arrivato prima, magari avrebbe lottato con la Sampdoria. Ha dato solidità alla squadra e una convinzione nei propri mezzi che prima non aveva".

Sulle parole di Benatia

"I social sono un pericolo se non sono utilizzati bene, ma oggi è necessario utilizzarli per arrivare a tutti. Bisognerebbe utilizzarli bene e qualche errore può capitare".

Sugli arbitri e il caso Buffon

"Non è facile sbollire la rabbia che hai in campo. Non è giustificabile ma capibile. Giocatori di quel livello hanno le ultime occasioni di vincere qualcosa d'importante, e vedersene sfuggire una così può portare a certe reazioni, che umanamente sono comprensibili".