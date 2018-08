RMC SPORT - Modric: "Felice al Real Madrid, miglior club del mondo"

© foto di Imago/Image Sport

Luka Modric è stato premiato come miglior giocatore della passata Champions League ed ha parlato così del suo presente, dopo un'estate in cui sembrava vicino all'Inter: "Sono molto contento di ricevere questo premio e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e lo dedico anche ai miei compagni. Sono molto contento di essere al Real Madrid e lavoro per arrivare il più in alto possibile. Vengo dal miglior anno della mia carriera anche a livello individuale. Sto nel miglior club del mondo, dove voglio stare e non sono felice ma molto felice di giocare nel Real Madrid. Non so perché Cristiano Ronaldo non è venuto ma sicuramente avrà avuto altri impegni"