RMC SPORT - Moggi: "Champions sfortunata. Juve può farcela"

Quarti di finale complicati per Juventus e Roma in Champions. Per commentare il sorteggio è intervenuto a 'Maracanà' durante il pomeriggio di RMC Sport l'ex dirigente Luciano Moggi.

Sul sorteggio di Champions delle italiane

"Le italiane non sono state favorite, hanno preso le due avversarie più forti. Per la Juventus però è più accessibile, perché il Real ha cambiato molto, ha cominciato ad ingranare ora. La forma del Real è al top, ma anche quella della Juventus. Direi che è 50-50. Per la Roma invece non c’è scampo, perché ha un andamento altalenante. Il gioco della Roma è fatto di ripartenze, quando deve attaccare, il centrocampo manca d’imprevedibilità. Ora si incontrano squadre con più qualità e per questo la Roma non ha possibilità di passare".

Il calendario della Serie A: possono risultare negative le partite prima, durante o dopo la Champions?

"Quando si vince, la fatica non si sente. Bisogna vedere l’andamento del campionato. La partita con il Milan non sarà semplice per la Juventus. I rossoneri con Gattuso non hanno classe ma tanta corsa, quindi sfidare poi il Real non sarà semplice".