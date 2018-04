RMC SPORT - Moggi: "Tanti gli errori di Allegri. Dimissioni eccessive"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto nel corso di 'Maracanà', trasmissione pomeridiana di 'RMC Sport, l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, si è soffermato sulla lotta Scudetto tra i bianconeri e il Napoli:

Un giudizio sulla partita di ieri sera tra Juve e Napoli:

"Il Napoli ha giocato meglio, ma avrebbe potuto vincere con almeno 2-3 gol di scarto se avesse fatto girare con più velocità la palla. La Juventus ieri non è entrata in campo, il centrocampo di Allegri non ha funzionato".

Cosa non funziona nella Juventus?

"Dopo la sconfitta di Madrid, la squadra ha subito uno shock. La fatica delle tante partite comincia a farsi sentire nelle gambe dei giocatori. Ieri la squadra è scesa in campo per lo 0-0".

Su Allegri:

"La gente chiede le sue dimissioni? Mi sembra eccessivo. Ho visto sempre la Juventus vincere, ma mai convincere con il gioco, a differenza per esempio del Napoli e della Lazio. Ieri Allegri ha sbagliato, giocatori come Douglas Costa e Dybala vanno tenuti sempre in campo, possono risolvere la partita dal nulla. Inoltre mi ha fatto ridere ciò che ha detto nel posto partita, non è vero che la prossima partita sarà la più importante: ieri era la gara fondamentale da vincere in chiave Scudetto. Ritiro? Non esiste, a Milano la Juventus si riscatterà".