RMC SPORT - Monchi: "Marotta all'Inter? Un bene per il calcio italiano"

© foto di Federico Gaetano

Le società di Serie A e i vertici dell’AIA si sono incontrati a Milano questa mattina. Il tema centrale è l’utilizzo del Var in campionato. Presente per la Roma il direttore sportivo Monchi, che a margine dell’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Tutto il mio sostegno va agli arbitri che nelle ultime settimane hanno avuto problemi nelle categorie inferiori. Per chi è ancora ferito, mi auguro che tornino in campo il prima possibile. A volte ci dimentichiamo del calcio delle serie minori”.

C’è stato un primo bilancio della stagione. Come giudica questo incontro?

Io sono poco oggettivo perché, da quando arrivato qui in Italia, ho sempre detto che sono innamorato degli arbitri, qui sono ad un livello top e sono anche un difensore del Var. Credo che il bilancio di queste prime 12 giornate sia positivo. È vero che qualcosa è stato sbagliato, ma sbagliamo tutti. Credo che il calcio italiano sia sulla strada giusta, dobbiamo continuare così. Appuntamenti come questo di oggi fanno tanto bene, fa bene confrontare le opinioni. Ho visto il collettivo arbitrale ascoltare i club, questo è importante. Siamo tutti sulla stessa strada.

È fatta per l’arrivo di Marotta all’Inter.

Marotta ha vinto tanto con la Juve, ha fatto tanto per il calcio italiano. Se rimane qui in Italia, è un bene per il calcio italiano. È un bene che i professionisti bravi rimangano qui.