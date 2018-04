RMC SPORT - Montervino: "Insigne, momento no. È il migliore del Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ex calciatore e capitano del Napoli, Francesco Montervino ha analizzato attraverso le frequenze di RMC Sport il recente momento della formazione partenopea.

Insigne non riesce a trovare la via del gol in queste ultime settimane, cosa è accaduto al calciatore partenopeo? “Non stiamo parlando di un bomber di razza, ma - ha detto in occasione di A tutto Napoli, trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - di un calciatore che fa della qualità la sua arma migliore. Ci stava sorprendendo il suo rendimento in zona gol, ora è l'unico calciatore che sta continuando a mostrare le sue doti dal punto di vista qualitativo. Sotto il punto di vista del gol sta venendo meno, ma riesce spesso ad arrivare alla conclusione. Mertens, invece, sta facendo più fatica. Credo che sia questione di un momento poco felice, che tante volte colpiscono i calciatori. È un momento no per Insigne, ma non bisogna fasciarsi la testa. Qualitativamente è il calciatore più forte della rosa di Sarri”.

Nella gara contro il Chievo vedresti Milik dal 1'? “Magari dall'inizio no, ma può essere un'alternativa per gli ultimi 30 minuti. Il polacco fa sentire il suo peso, è il calciatore migliore dal punto di vista fisico. Potrebbe essere importante per Sarri”.