RMC SPORT - Montervino: "Zaniolo il campanello d'allarme di Mancini"

© foto di Insidefoto

L'ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, nel corso della trasmissione "Maracanà": "De Zerbi? Non pensavo potesse fare una carriera così importante. Ha sempre avuto grandissima personalità, anche nei momenti in cui non giocava non si è mai tirato indietro nel metterci la faccia. Oggi è uno dei più preparati. Di Francesco e De Zerbi sono molto simili, entrambi preparano bene le partite studiando gli avversari. Quest'anno sarà un bel banco di prova per il tecnico del Sassuolo. Mancini? Ha convocato Zaniolo per lanciare un grido d'allarme a tutto il movimento calcistico. Siamo vecchi, non ci sono dirigenti giovani: c'è gente che ha studiato ed è a casa. La mentalità va cambiata, siamo indietro. Le parole di Totti? Quando parla lui è cassazione, è un uomo di campo. La Juventus farà un campionato a parte, potrebbe forse distrarsi pensando alla Champions, ma la rosa è veramente larga. L'unico vero ostacolo per lo Scudetto è il Napoli".