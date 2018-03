RMC SPORT - Motta: "Roma al terzo posto. Calcio italiano poco intenso"

© foto di Alberto Fornasari

La 28a giornata di Serie A si aprirà questa sera all'Olimpico con Roma-Torino. Per analizzare la gara, su RMCSport è intervenuto il doppio ex Marco Motta:

Che gara si aspetta questa sera contro il Torino?

"Mi aspetto una gara combattuta, in cui la Roma dovrà dare continuità alla vittoria di Napoli. Se metterà in campo tutti i suoi valori, sarà la favorita, ma l'esito finale rimane aperto".

Sulla lotta Champions:

"È una fase cruciale. La Roma la vedo davanti sia alla Lazio che all'Inter, che è leggermente in difficoltà. I biancocelesti sono la sorpresa di questo campionato, secondo me possono arrivare al 4° posto davanti ai nerazzurri".

C'è una differenza tra il calcio italiano e quello straniero?

"È fuori discussione che ci sia differenza, sopratutto col calcio in Premier League. Fatta eccezione per alcuni allenamenti che facevamo alla Juventus con Conte, i ritmi nel nostro paese sono più tranquilli. In Inghilterra invece non ci sono pause, l'intensità è al massimo. Noi italiani siamo più preparati sulla gestione della partita, ma sulla corsa perdiamo la sfida con gli inglesi".

La Juventus?

"Gli vanno solo fatti i complimenti, quello che fa non è mai frutto della casualità. Il Tottenham è una grande squadra, ma con una difesa come quella bianconera è quasi impossibile recuperare. Sono stati fenomenali a Wembley"