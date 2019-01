RMC SPORT - Nani: "Higuain al Chelsea, tutti contenti, Milan compreso"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gianluca Nani, noto direttore sportivo profondo conoscitore anche del campionato inglese, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi legati al calciomercato: "Higuain-Chelsea? Penso che abbiano fatto un ottimo colpo, prima di tutto perché Higuain con Sarri ha raggiunto l'apice della sua carriera e il Chelsea ha bisogno di un attaccante proprio come l'argentino. Alla fine hanno fatto tutti un buon affare compreso il Milan che ha lasciato un giocatore che non voleva più stare in rossonero. Al Milan arriva Piatek che ha fatto bene sì ma solo per sei mesi e credo che il Genoa abbia fatto bene a venderlo a quelle cifre".

Morata invece torna in Spagna all'Atletico Madrid, come mai?

"Morata sicuramente è un ottimo giocatore ma non è il mio giocatore preferito. Tecnicamente è bravo ma non lega bene il gioco tra le linee pur essendo un giocatore di qualità. Non sono neanche sicuro che possa far bene nell'Atletico Madrid. Morata ha grandissima qualità ma non sono sorpreso dal fatto che Sarri gli abbia preferito Higuain".

In Inghilterra ti aspetti un grande colpo in questo mercato?

"Quello invernale è sempre un mercato difficile perché chi ha i giocatori forti se li tiene e di soldi generalmente ce ne sono pochi. E' difficile prendere grandi giocatori a gennaio. E' sempre pericoloso toccare qualcosa ora. Non mi aspetto colpi stratosferici".

Che giocatore è Soares che sta per passare dal Southampton all'Inter?

"E' un buonissimo giocatore per quello che si può fare a gennaio. So che i nerazzurri per giugno hanno preso Godin. Il mercato di gennaio è difficile anche da leggere e chi fa degli acquisti è perché è costretto a farli".

Manchester United, dopo l'addio di Mourinho la squadra ha cominciato a volare. Che è successo?

"Non credo mai a un professionista che gioca contro il proprio allenatore o contro la propria squadra. E' vero però che certi giocatori rendono di più con degli allenatori piuttosto che con altri. Al Manchester United è evidente che la squadra si sente più leggera senza Mourinho".