RMC SPORT - Nappi: "Perin? Juve scelta sbagliata. Chiesa, rimani"

L'intervento di Marco Nappi, ex giocatore di Fiorentina, Genoa e Atalanta, in diretta nel Live Show di RMC Sport:

Perin sta per diventare un nuovo giocatore della Juventus...

"Conosciamo tutti il valore di Perin, ma non so quanto possa trovare spazio nella Juventus, considerando che c'è Szczesny come titolare. La Juventus avrà tutto il suo fascino, ma Mattia deve giocare anche per conquistarsi il posto in Nazionale".

Chiesa rimarrà a Firenze?

"Me lo auguro per la Fiorentina e per lui. In una grande squadra potrebbe avere meno minutaggio. Se rimane può essere un giocatore importante, fuori sarà uno dei tanti. Bernardeschi? A me piace più Chiesa, ha più forza fisica e ti aiuta anche in fase difensiva".

Verdi va a Napoli...

"Se Mertens, Insigne, Callejon e Hamsik rimarranno non sarà facile per lui conquistarsi il posto. Il Napoli lo sta cercando da gennaio, l'ha voluto fortemente, quindi vedremo".

La Juventus partirà ancora come favorita?

"Sì, la vedo come società più forte. Mi auguro che qualche altro club possa diventare come quello bianconero. A prescindere dalla squadra e dall'allenatore, che non è determinante, la Juve vince per la struttura che ha".

L'Atalanta perderà molti pezzi. Si riconfermerà anche il prossimo anno?

"Per me Gasperini ha trovato l'ambiente giusto, lui è molto bravo con i giovani e l'Atalanta è piena. C'è un progetto serio e a lungo termine, continuerà a regalare a tutti un gran bel calcio".

Sull'Italia di Mancini:

"Dobbiamo dare tempo al ct di valutare i giovani, come Mandragora per esempio. È ancora presto per dare un giudizio a Mancini e alla Nazionale, c'è tempo per lavorare e costruire una Nazionale forte come quelle che abbiamo avuto nel passato".

Sulla Spal:

"Sono contentissimo della salvezza, è una piazza bellissima con dei tifosi fantastici. Semplici ha fatto un grande lavoro, la Spal ha centrato anche risultati importanti come il pareggio con la Juventus. Potrà manterenere la Serie A. Poi lo stadio, una piccola bomboniera, fa la differenza".