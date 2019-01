RMC SPORT - Nava: "Ecco perché il Milan ora subisce meno gol"

In merito al momento del Milan, l'ex rossonero Stefano Nava ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sulla fase difensiva: "Il Milan subisce meno gol perché sono cresciuti i giocatori e la loro intesa. Anche Donnarumma ha migliorato il suo rendimento, è stato spesso decisivo. Ora il Milan ha trovato equilibrio a centrocampo, la crescita di Bakayoko è stata importante. Anche gli attaccanti si stanno sacrificando tanto, sono i primi difensori".

Su Conti e Calabria: "C'è sempre una componente psicologica, quando sei certo di giocare rischi di accontentarti, mentre se c'è concorrenza si tende ad alzare il rendimento. Se Calabria sta facendo bene, è anche grazie alla concorrenza di Conti".

Su Roma-Milan: "La Roma è una squadra difficile da decifrare perchè è molto incostante, però ha giocatori in grado di risolvere le partite. Non mi fido dei giallorossi, ma i rossoneri devono sfruttare questa chance. Il Milan è in un ottimo momento e dovrebbe mantenerlo anche a Roma".