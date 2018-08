RMC SPORT - Nela: "Dispiaciuto per Strootman, giocatore straordinario"

Roma, addio Strootman. L'olandese in viaggio per Marsiglia

Kevin Strootman è partito per Marsiglia. Il centrocampista olandese, come testimonia il video di Tele Radio Stereo, è arrivato a Ciampino poco dopo le 13 per raggiungere la città francese e dare il via alla sua nuova avventura. .@Kevin_strootman è in partenza da Ciampino per #Marsiglia...